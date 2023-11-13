"Жорстокий вбивця": ім'я одного з найвідоміших мореплавців світу хочуть прибрати з астрономії

Хмари назвали на честь Магеллана у 19 столітті

Велика та Мала Магелланові хмари століттями прикрашали небо, однак свої назви отримали лише в кінці XIX століття на честь Фердинанда Магеллана. Цей дослідник, мандрівник, португальський мореплавець XVI століття міг бути жорстоким вбивцею, тому астроном Міа де лос Рейес з коледжу Амгерст у Массачусетсі закликає перейменувати названі на честь нього астрономічні об'єкти. Окрім двох галактик-супутників Чумацького шляху, є й кілька телескопів.

Магеллан та його люди, за даними Рейеса, спалювали села і вбивали людей на території які наразі є Гуамом та Філіппінами. Рейес звернувся до Міжнародного астрономічного союзу з закликом перейменувати астрономічні об'єкти. Він вважає що не можна давати назви на честь тих хто має колоніальне минуле.

Також до Магеллана відкриття цих двох хмар стосунку не має — вони були відомі людству того регіону що здавна. Хмари є частиною культури та звичаїв багатьох груп корінних народів у Південній Америці, Австралії та південній Африці, де вони називались на честь пір’я нанду, слідів небесних тварин, пари журавлів і уявлялись людям літньою парою, що сидить біля вогнища.

Полінезійські та європейські моряки також використовували Магелланові Хмари як небесні орієнтири, і європейці пізніше назвали їх, щоб нагадати про кругосвітнє плавання Фердинанда Магеллана в 16 столітті. Магеллан очолив першу європейську подорож до Азії через Тихий океан та експедиція під його керуванням зробила першу навколосвітню зафіксовану подорож. Магеллан до завершення не дожив, загинув він у битві з корінними мешканцями території сучасних Філіппін.

Результат звернення Рейеса наразі невідомий. Також на честь Магеллана названа Магелланова протока. Чи будуть подавати запит про її перейменування наразі невідомо. Загалом вчені наголошують — у майбутньому називати зірки або види варто більш обережно, адже, наприклад є комахи які містять своїх назвах згадки про Гітлера чи Муссоліні.

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