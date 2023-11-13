"Жестокий убийца": имя одного из самых известных мореплавателей мира хотят убрать из астрономии

Облака назвали в честь Магеллана в 19 веке

Большое и Малое Магеллановы облака веками украшали небо, однако свои названия получили лишь в конце XIX века в честь Фердинанда Магеллана. Этот исследователь, путешественник, португальский мореплаватель XVI века мог быть жестоким убийцей, поэтому астроном Миа де лос Рейес из колледжа Амгерст в Массачусетсе призывает переименовать названные в честь него астрономические объекты. Кроме двух галактик-спутников Млечного пути, есть несколько телескопов.

Магеллан и его люди, по данным Рейеса, сжигали села и убивали людей на территории, которые сейчас являются Гуамом и Филиппинами. Рейес обратился в Международный астрономический союз с призывом переименовать астрономические объекты. Он считает, что нельзя давать названия в честь тех, кто имеет колониальное прошлое.

Также к Магеллану открытие этих двух облаков отношения не имеет — они были известны человечеству того издавна. Облака являются частью культуры и обычаев многих групп коренных народов в Южной Америке, Австралии и южной Африке, где они назывались в честь перьев нанду, следов небесных животных, пары журавлей и представлялись людям пожилой парой, сидящей у костра.

Полинезийские и европейские моряки также использовали Магеллановы облака в качестве небесных ориентиров, и европейцы позже назвали их, чтобы напомнить о кругосветном плавании Фердинанда Магеллана в 16 веке. Магеллан возглавил первое европейское путешествие в Азию через Тихий океан и экспедиция под его управлением совершила первое кругосветное зафиксированное путешествие. Магеллан до завершения не дожил, погиб он в битве с коренными жителями территории современных Филиппин.

Результат обращения Рейеса пока неизвестен. Также в честь Магеллана назван Магелланов пролив. Будут ли подавать запрос о ее переименовании неизвестно. В целом ученые отмечают — в будущем называть звезды или виды стоит осторожнее ведь например, есть насекомые содержащие свои названия упоминания о Гитлере или Муссолини.

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