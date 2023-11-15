Звезды с неба: когда украинцы могут увидеть метеорный поток Леониды (видео)

Часть можно уже заметить в ночном небе, однако пика метеорный поток достигнет через несколько дней

Космос регулярно дает возможность жителям Земли понаблюдать за интересными явлениями, как исчезновение колец Сатурна на несколько лет. Однако планку популярности уверенно держат метеорные потоки.

В ноябре насладиться падающими звездами потока Леониды можно с 3 ноября по 2 декабря — в это время планета будет проходить метеорный поток. Пик явления будет приходиться на 17-18 ноября.

В ночь с 17 на 18 ноября позволит лучше увидеть звезды и Луна, которая будет не сильно яркой — ее первая четверть придется на 20 ноября. Ожидается от 10 до 15 метеоров в час.

Леониды особенные тем, что их связывают с кометой Темпеля-Туттля. Когда она проходит мимо Солнца, теряет часть своего хвоста, который мы можем видеть в виде падающих звезд. Раз в 33-34 года можно увидеть очень обильный метеорный дождь. В 1966 году именно Леониды вызвали один из сильнейших метеорных штормов — на минуту можно было увидеть сразу тысячу метеоров.

Леониды названы так в честь созвездия Льва. Именно напротив него, если смотреть с Земли, сходятся воображаемые линии траектории метеоров в обратном направлении. В науке это называется радиантом метеорного потока. Чтобы наблюдать за явлением, нужно выбрать темное место без наружного освещения и запастись пледами на случай холодов. Метеоры будут видны и без телескопа.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как с помощью приложений для смартфона можно отслеживать астрономические явления. Они также позволяют понять, какие звезды вы видите перед собой.