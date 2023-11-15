Сонце грає за старим сценарієм: коли чекати на сильну магнітну бурю

У графіку додалась ще одна дата

Астросиноптики запевняли, що магнітосфера Землі буде знаходитись під впливом магнітних бур майже до кінця місяця. Їх прогнози збуваються, тому вже скоро нові викиди корональної маси (СМЕ) вдарять по магнітному полю нашої планети.

У листопаді має відбутись чотири магнітні бурі, одна з яких буде сильною, та три — слабкі, як повідомляють на сайті Meteoagent. Невеликих збурень у цьому місяці менше — три.

У середу, 15 листопада, магнітосфера нашої планети буде знаходитиметься в стані невеликого коливання 4 балів. Вже наступного дня геомагнітні коливання почнуть зростати й сягнуть до 7 балів потужності. Ця магнітна буря буде сильною.

Після того, з 17 по 21 листопада, геомагнітний шторм не турбуватиме поле нашої планети. А вже 22 листопада поновиться буря 5 балів, яка наступного дня знизиться до невеликого збурення, але вже 24-25 листопада — збільшиться до 5-бальної бурі. А 26 листопада знову зменшиться до 4 балів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про погоду найближчими днями відомий синоптик Ігор Кібальчич у матеріалі: "Сніг та морози, шторм та мігрень: відомий синоптик дав прогноз погоди на середину листопада".