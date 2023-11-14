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Знайдено унікальну прикрасу, якій 2800 років. Вона майже як нова (фото)

Автор
Денис Подставной Денис Подставной
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Археологія (ілюстрація) Новина оновлена 14 листопада 2023, 17:28
Археологія (ілюстрація)

Знахідка добре збереглася

У Туреччині археологи знайшли прикрасу зі слонової кістки віком аж 2800 років. На виробі досі зберігся малюнок.

Про це пише агентство "Анадолу". Повідомляється, що артефакт було виявлено у північній Туреччині на місці розкопок Хаттуси, столиці хетів, однієї з найдавніших анатолійських цивілізацій.

На виробі довжиною майже 30 сантиметрів та шириною 10 см вигравіровано сфінкса, лева та два дерева життя. За словами керівника розкопок, прикраса була знайдена в шарі залізного віку.

"Швидше за все, свого часу вона була додана як прикраса дерев’яного ящика або предмета меблів з дерева. Робота зламана з правого і лівого боку, але верхня і нижня сторони цілі. Отже, можна зробити висновок, що насправді вона була довшою. Ця робота є унікальним твором для Богазкоя. Вперше ми стикаємося з витвором, прикрашеним такою насиченою та чудово виконаною сценою. У Богазької проводилися широкі розкопки залізного віку, але робота з такою деталізацією раніше не зустрічалася", — пояснив учений.

Керівник розкопок додав, що артефакт проливає світло на художні відносини в Богазької у цю епоху, що тягнуться у бік південно-східної Анатолії, а також у південно-західному напрямку та Греції.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що вчені знайшли втрачений 155 млн. років тому континент.