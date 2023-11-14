Найдено уникальное украшение, которому 2800 лет. Оно почти как новое (фото)

Находка хорошо сохранилась

В Турции археологи нашли украшение из слоновой кости возрастом аж 2800 лет. На изделии до сих пор сохранился рисунок.

Об этом пишет агентство "Анадолу". Сообщается, что артефакт был обнаружен в северной Турции на месте раскопок Хаттусы, столицы хеттов, одной из древнейших анатолийских цивилизаций.

На изделии длиной почти 30 сантиметров и шириной 10 см выгравированы сфинкс, лев и два дерева жизни. По словам, руководителя раскопок, украшение было найдено в слое железного века.

"Скорее всего, в свое время она была добавлена в качестве украшения деревянного ящика или предмета мебели из дерева. Работа сломана с правой и левой стороны, но верхняя и нижняя стороны целы. Итак, можно сделать вывод, что на самом деле оно было длиннее. Эта работа является уникальным произведением для Богазкоя. Впервые мы сталкиваемся с произведением, украшенным такой насыщенной и прекрасно выполненной сценой. В Богазкое проводились обширные раскопки железного века, но работа с такой детализацией ранее не встречалось", — объяснил ученый.

Руководитель раскопок добавил, что артефакт проливает свет на художественные отношения в Богазкой в эту эпоху, простирающиеся в сторону юго-восточной Анатолии, а также в юго-западном направлении и Греции.

Напомним, ранее мы писали о том, что ученые нашли потерянный 155 млн лет назад континент.