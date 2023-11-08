Укр

Ученые нашли потерянный 155 млн лет назад континент: где он скрывался

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
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Автор
1952
Индонезия состоит из более чем 13 тысяч островов.
Индонезия состоит из более чем 13 тысяч островов.

На исследование ушло семь лет

Агроланд (Агроленд) — это часть Австралии протяженностью 5000 км, которая еще в юрском периоде отделилась от основного материка и пошла своей дорогой. Ученые считают, что обнаружили этот микроконтинент под восточными островами юго-восточной Азии. Такие предположения выдвигались и раньше, например, вулканическая активность показывала наличие совершенно других от типичных веществ в составе магмы в этом регионе.

Исследователи из нидерландского университета полагают, что наличие Агроленда именно под юго-восточной Азией может объяснить наличие линии Уолеса – это воображаемая линия разделяющая фауну юго-восточной Азии и Австралии. Ученые выяснили, что после отделения Агроленд не стал отдельным континентом или раскололся пополам — он из-за тектонических сил раздробился на мелкие обломки. Эти же силы также растащили его на части, разбросав огромной территорией.

Для этого природе понадобилось 50-60 миллионов лет. Ученым даже пришлось ввести новый термин – "агропелаг", для того, чтобы назвать феномен. Фрагменты древней земли находятся в Индонезии и Мьянме – остатки континента похожи на ленты в юго-восточной Азии. Геологам Утрехтского университета удалось реконструировать историю утраченного континента на видео.

Именно Агроленд может объясниться барьер, который разделяет два вида фауны в юго-восточной Азии. Дикую природу острова в Индонезии разделяет воображаемая линия на две части: западнее ее обычные млекопитающие — человекообразные обезьяны, тигры и слоны, тогда как на востоке природа похожа на австралийскую — там сумчатые и какаду. Это возможно связано с тем, что перед тем как врезаться и стать частью дна Агроленд перенес часть своей дикой природы.

Местонахождение обломков Агроленда
Местонахождение обломков древнего континента

Ранее "Телеграф" рассказывал об исследовании, которое невероятно свидетельствует о причине смерти динозавров. Ученым удалось доказать, что удар метеорита поднял воздух кучу пыли — через нее два года солнце не могло добраться до поверхности земли, а еще не менее 15 лет пыль висела в воздухе.

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#История #Геология #Юрский период