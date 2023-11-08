Вчені знайшли втрачений 155 млн років тому континент: де він ховався

На дослідження пішло сім років

Агроланд (Агроленд) — це частина Австралії завдовжки 5000 км, яка ще у юрському періоду відділилася від основного материка та пішла своєю дорогою. Вчені вважають, що знайшли цей мікроконтинент під східними островами південно-східної Азії. Такі припущення висувались і раніше, наприклад вулканічна активність показувала наявність абсолютно інших від типових речовин у складі магми в цьому регіоні.

Дослідники з нідерландського університету вважають, що наявність Агроленду саме під південно-східною Азією може пояснити наявність лінії Волеса — це уявна лінія яка розділяє фауну південно-східної Азії та Австралії. Вчені з'ясували, що після відділення Агроленд не став окремим континентом чи розколовся навпіл — він через тектонічні сили роздробився на дрібні уламки. Ці ж сили також розтягнули його на частини, розкидавши величезною територією

На це природі знадобилося 50-60 мільйонів років. Вченим навіть довелося ввести новий термін — "агропелаг", для того, щоб назвати феномен. Фрагменти стародавньої землі знаходяться в Індонезії та М'янмі — рештки континенту схожі на стрічки у південно-східної Азії. Геологам Утрехтського університету вдалося реконструювати історію втраченого континенту на відео.

Саме Агроленд може пояснитися бар'єр який розділяє два види фауни у південно-східній Азії. Дику природу острова в Індонезії розділяє уявна лінія на дві частини: на захід від неї звичайні ссавці — людиноподібні мавпи, тигри та слони, тоді як на сході природа схожа на австралійську — там є сумчаті та какаду. Це можливо пов'язане з тим що перед тим як врізатися та стати частиною дна Агроленд переніс частину своєї дикої природи.

Місцезнаходження уламків прадавнього континенту

Раніше "Телеграф" розповідав про дослідження, яке неймовірніше засвідчує причину смерті динозаврів. Вченим вдалося довести, що удар метеориту підняв повітря купу пилу — через нього два роки сонце не могло дістатися поверхні землі, а ще щонайменше 15 років пил висів у повітрі.