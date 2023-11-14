Листопад щедрий на коливання: про нову хвилю магнітних бур застерігають астросиноптики

"Штормитиме" до кінця місяця

Дуже довгий і сильний геомагнітний шторм нарешті завершився, однак вчені кажуть, що рано радіти. За їх словами, на Землю скоро впаде новий викид корональної маси (СМЕ).

За даними сайту Meteoagent можна дізнатись, коли варто готуватись до геомагнітних коливань у листопаді. Астросиноптики оприлюднили графік сонячних спалахів.

У вівторок, 14 листопада, магнітосфера нашої планети буде знаходитиметься в стані спокою. Однак наступного дня геомагнітні коливання почнуть зростати й вже 16 листопада прогнозується сильна магнітна буря, яка сягатиме 7 балів потужності.

Після того, з 17 по 21 листопада, геомагнітний шторм не турбуватиме поле нашої планети. А вже 22 листопада поновиться буря 5 балів, яка наступного дня знизиться до невеликого збурення, але вже 24 листопада — збільшиться до 5-бальної бурі.

Нагадаємо, раніше "Телеграфу" розповідав про погоду найближчими днями відомий синоптик Ігор Кібальчич у матеріалі: "Сніг та морози, шторм та мігрень: відомий синоптик дав прогноз погоди на середину листопада".