Ноябрь щедр на колебания: о новой волне магнитных бурь предостерегают астросиноптики

"Штормить" будет до конца месяца

Очень длинный и сильный геомагнитный шторм наконец-то завершился, однако ученые говорят, что рано радоваться. По их словам, на Землю скоро упадет новый выброс корональной массы (СМЕ).

По данным сайта Meteoagent можно узнать, когда следует готовиться к геомагнитным колебаниям в ноябре. Астросиноптики обнародовали график солнечных вспышек.

Во вторник, 14 ноября, магнитосфера нашей планеты будет находиться в состоянии покоя. Однако на следующий день геомагнитные колебания начнут расти и уже 16 ноября прогнозируется сильная магнитная буря, которая составит 7 баллов мощности.

После того, с 17 по 21 ноября геомагнитный шторм не будет беспокоить поле нашей планеты. А уже 22 ноября возобновится буря 5 баллов, которая на следующий день снизится до небольшого возмущения, но уже 24 ноября увеличится до 5-балльной бури.

Напомним, ранее "Телеграфу" рассказывал о погоде в ближайшие дни известный синоптик Игорь Кибальчич в материале: "Снег и морозы, шторм и мигрень: известный синоптик дал прогноз погоды на середину ноября".