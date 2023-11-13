Новая порция магнитных бурь: когда их ждать на Земле

Ноябрь очень "щедр" на колебания

Долговременная магнитная буря, бурлившая на нашей планете больше недели, уже скоро завершится. Однако синоптики говорят, что пока очень рано радоваться, потому что скоро на Земле будет новый геомагнитный шторм.

Как говорят ученые с сайта Spaceweather, причиной нынешней бури (последние два дня) стал выброс корональной массы (СМЕ), ударивший магнитное поле Земли. Удар был слаб и сначала он мало нарушил магнитное поле нашей планеты, однако позже развилась небольшая геомагнитная буря класса G1.

В то же время, астросиноптики из ресурса Meteoagent обнародовали график геомагнитных штормов в течение 13-24 ноября.

Согласно данным в понедельник, 13 ноября, магнитосфера нашей планеты будет страдать от среднего шторма 5 баллов мощности. В течение 14-21 ноября магнитные поля нашей планеты будут находиться в состоянии покоя.

Однако после этого 22 ноября возобновится геомагнитный шторм 5 баллов, который на следующий день снизится до небольшого возмущения, но уже 24 ноября увеличится до 5-балльной бури.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о прогнозах синоптиков относительно того, какой будет зима этого года. По их словам, климат в последние годы меняется, но украинцам также стоит ждать сильных морозов.