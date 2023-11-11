Магнитная буря затянулась: когда штормы на Солнце наконец закончатся

Скоро Солнце наконец смилуется над украинцами

Ноябрь принес украинцам не только плохую погоду, но еще и сильную геомагнитную активность, которая доставляет ряд неудобств метеочувствительным людям.

Но есть и хорошая новость, — штормы на Солнце в скором времени уже должны закончиться. Об этом говорят прогнозы популярного ресурса отслеживания солнечной активности Meteoagent.

Заметим, что магнитная буря началась еще на прошлых выходных, и ее сила достигала целых 8 баллов (K-index 8) из 9 возможных, что является почти что рекордным показателем. С 9 ноября сила шторма понизилась до 6 баллов, и сохраняется на таком же уровне до сих пор.

Согласно прогнозам экспертов по геомагнитной активности, буря продлится еще совсем недолго, — 12 ноября должен быть ее последний день, после чего сила колебаний упадет до 3-4 баллов, что уже не считается магнитной бурей.

После этого геомагнитная обстановка обещает быть спокойной до 22 ноября, когда снова ожидается слабая буря силой в 5 баллов.

Календарь магнитных бурь в ноябре 2023

Как известно, учеными не доказано, влияют ли магнитные бури на организм человека, однако многие метеочувствительные люди, беременные женщины, старики и люди с хроническими болезнями утверждают, что чувствуют недомогание во время повышенной геомагнитной активности. Также бури влияют на работу спутников и электросетей на Земле.

Как сообщал "Телеграф", помимо магнитной бури украинцев ждет еще и экстремально плохая погода.