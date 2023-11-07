Осталось недолго: на Земле будет бушевать очень сильная магнитная буря

Эти дни будут трудными для метеозависимых

Геомагнитный шторм, который держится уже 3 дня, будет беспокоить магнитосферу Земли до 9 ноября. Максимальный пик бури прогнозируется уже скоро.

Как сообщают ученые из Национального агентства океанографических и атмосферных исследований (NOAA), передает Spaceweather, 7 ноября есть вероятность геомагнитных бурь класса G2, когда ослабленный выброс корональной массы (CME) может накладываться на приближающийся поток солнечного ветра.

Они добавляют, что магнитное поле нашей планеты страдает от активности бури класса G1,

"Не потребуется много времени, чтобы подтолкнуть ее через порог к G2 ", — говорят ученые.

Между тем график геомагнитных штормов в ноябре можно узнать на сайте Meteoagent.

Согласно данным, во вторник, 7 ноября, на Земле царит геомагнитный шторм, не превышающий 6 баллов мощности. На следующий день, 8 ноября, он увеличится до 8 баллов, что соответствует очень сильной магнитной буре. Но уже в четверг, 9 ноября, ее сила уменьшится до 6 баллов.

После этого на Земле будут царить небольшие колебания от 2 до 3 баллов.

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