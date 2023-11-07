Залишилось недовго: на Землі вируватиме дуже сильна магнітна буря

Ці дні будуть важкими для метеозалежних

Геомагнітний шторм, який тримається вже 3 дні, турбуватиме магнітосферу Землі до 9 листопада. Максимальний пік бурі прогнозується вже скоро.

Як повідомляють вчені з Національної агенції океанографічних та атмосферних досліджень (NOAA), передає Spaceweather, 7 листопада є ймовірність геомагнітних бур класу G2, коли ослаблений викид корональної маси (CME) може накладатися на потік сонячного вітру, який скоро наблизиться.

Вони додають, що магнітне поле нашої планети наразі потерпає від активності бурі класу G1,

"Не знадобиться багато часу, щоб підштовхнути її через поріг до G2", — кажуть вчені.

Тим часом графік геомагнітних штормів у листопаді можна дізнатись на сайті Meteoagent.

Згідно з даними, у вівторок, 7 листопада, на Землі панує геомагнітний шторм, який не перевищує 6 балів потужності. Наступного дня, 8 листопада, він збільшиться до 8 балів, що відповідає дуже сильній магнітній бурі. Але вже у четвер, 9 листопада, її сила зменшиться до 6 балів.

Після того на Землі пануватимуть невеликі коливання від 2 до 3 балів.

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