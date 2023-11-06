Земля готується до дуже сильної магнітної бурі: коли вона буде

Метеозалежним в ці дні варто потурбуватись про не перенавантаження справами

Канібальський викид корональної маси (СМЕ), тобто подвійний, вдарив магнітосферу Землі на минулих вихідних — 4 та 5 листопада. Тому наразі наша планета потерпає від сильного геомагнітного шторму.

Як мовиться на сайті Spaceweather, подвійний удар викликав сильну геомагнітну бурю класу G3 із полярними сяйвами на півдні аж до Колорадо і Техасу. Шторм зараз хоч і вщухає, однак окремі періоди незначного шторму класу G1 очікуються до 6 листопада.

Водночас астросиноптики нагадують про графік магнітних бур, які прогнозуються найближчими тижнями.

Згідно з даними, у понеділок, 6 листопада, на Землі панує геомагнітний шторм, який не перевищує 6 балів потужності. Наступного дня, 7 листопада, він протримається також на такому рівні, але вже 8 листопада збільшиться до 8 балів, що відповідає дуже сильній магнітній бурі.

Потім, 9 листопада, варто готуватись лише до невеликого збурення 4 балів. І вже протягом 10-18 листопада магнітосфера Землі знаходитиметься у стані спокою.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про прогноз від синоптиків щодо перших морозів, які прийдуть в Україну. Вони розповіли, коли очікувати на похолодання.