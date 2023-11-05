У Києві потеплішає, але буде хмарно: якої погоди чекати столиці у найближчі дні

Шквальні вітри можуть зберігати ще свою силу

Синоптики попереджають, що погода у столиці ставатиме все більш осінньою. Уночі подекуди йтимуть дощі, а от вдень буде переважна хмарність.

Температура повітря подекуди прогріватиметься до +15, а от вітер не буде вщухати. Про це інформує Укргідрометцентр.

Понеділок, 6 листопада, радуватиме мешканців столиці теплим повітрям, яке вдень прогріється від +13 до +15 та вночі від +11 до +9. Проте небо буде хмарним з можливими проясненнями. Уночі можливий невеликий дощ.

Погода в Україні в понеділок

У вівторок, 7 листопада, також очікується затягнуте хмарами небо з невеликими проясненнями. А от повітря вже буде холодніше: вдень від +11 до +13 та вночі від +7 до +5. Опадів не передбачається.

Середа, 8 листопада, буде хмарною та подекуди з дощами. Температура повітря буде вдень в межах від +11 до +13 та вночі від +7 до +5.

Четвер, 9 листопада, очікується з хмарною погодою та невеликим дощем. Температура повітря коливатиметься вдень від +8 до +10, і вночі від +5 до +3.

П'ятниця, 10 листопада, порадує мінливою хмарністю та температурою повітря від +8 до +10 вдень, та вночі від +5 до +3.

Шквальні вітри, які наробили лиха на вихідних, протягом тижня можуть зберігати ще свою силу. Понеділок буде найбільш вітряним з позначкою швидкості у 7-12 м\с. У вівторок та середу вітер вщухне до позначок у 5-10 м\с, а от у четвер та п'ятницю повернеться до 7-12 м\с.

Нагадаємо, що, як писав "Телеграф", синоптики прогнозували вихідні, які принесуть до столиці нашої країни дощі. Але також зазначали, що скоро їм на зміну прийде суха і відносно тепла погода.