В Киеве станет теплее, но будет облачно: какой погоды ждать столицы в ближайшие дни

Шквальные ветры могут сохранять еще свою силу

Синоптики предупреждают, что погода в столице будет все более осенней. Ночью будут идти дожди, а днем будет облачно.

Температура воздуха кое-где будет прогреваться до +15, а вот ветер не будет утихать. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Понедельник, 6 ноября, будет радовать жителей столицы теплым воздухом, который днем прогреется от +13 до +15 и ночью от +11 до +9. Однако небо будет облачным с возможными прояснениями. Ночью возможен небольшой дождь.

Погода в Украине в понедельник

Во вторник, 7 ноября, также ожидается затянутое облаками небо с небольшими прояснениями. А вот воздух уже будет холоднее: днем от +11 до +13 и ночью от +7 до +5. Осадков не предполагается.

Среда, 8 ноября, будет облачной и местами с дождями. Температура воздуха будет днем от +11 до +13 и ночью от +7 до +5.

Четверг, 9 ноября, ожидается с облачной погодой и небольшим дождем. Температура воздуха будет колебаться днем от +8 до +10 и ночью от +5 до +3.

Пятница, 10 ноября, порадует переменной облачностью и температурой воздуха от +8 до +10 днем и ночью от +5 до +3.

Шквальные ветры, наделавшие бедствия на выходных, в течение недели могут сохранять свою силу. Понедельник будет наиболее ветреным с отметкой скорости 7-12 м\с. Во вторник и среду ветер утихнет до отметок в 5-10 м\с, а вот в четверг и пятницу вернется до 7-12 м\с.

Напомним, что, как писал Телеграф, синоптики прогнозировали выходные, которые принесут в столицу нашей страны дожди. Но также отмечали, что скоро им на смену придет сухая и относительно теплая погода.