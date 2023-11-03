Ждать осталось недолго: когда в Киеве снова задождит

Максимальные порывы ветра произойдут на выходных

Солнце еще немного погреет столицу нашей страны, но вскоре в город придут сильные дожди, которые могут испортить уик-энд.

Как говорится на сайте Meteofor, в течение трех дней не ожидается резких температурных колебаний. В ближайшие дни воздух будет прогреваться минимум до 13 теплых градусов.

В пятницу, 3 ноября, весь день в городе будет держаться ясная погода. Температура воздуха днем прогреется до 13 тепла, а ночью было +5 °C. В течение дня будет дуть свежий ветер, до 8-10 м/с.

В первый день выходных, 4 ноября, прогнозируется сплошная облачность. Утром и до вечера будет идти дождь, который в течение дня будет менять свою интенсивность. Днем температура воздуха прогреется до 16 теплых градусов, но ночью снизится до +7 °C. Максимальный порыв ветра в этот день ожидается вечером — свежие 10 м/с.

На следующий день, 5 ноября, пасмурная погода во второй половине дня будет понемногу отступать. Ночной дождь, который будет держаться и утром, скоро должен прекратиться. Днем температура составит 15 градусов тепла, но ночью она также будет +15 °C. Максимальные порывы ветра произойдут в первой половине суток – свежие-сильные 8-11 м/с.

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