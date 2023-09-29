Природа резко изменит свое настроение: когда в Киев придет непогода

Бабье лето скоро может покинуть город

Столица Украины который день подряд наслаждается теплом. Однако синоптики прогнозируют, что к концу этой недели придет сплошная облачность.

Как сообщает сайт Meteofor, в воскресенье киевлян будут беспокоить порывы свежего ветра. В тот день он разгуляется до 8 м/с.

В пятницу, 29 сентября, "небесная" канцелярия принесет в город ясное небо. Днем термометры будут достигать +25 °C. Ночью опустятся до 13-ти теплых градусов. В дневные часы будет дуть легкий ветер, до 3 м/с.

В первый день выходных, 30 сентября, ветер также не принесет тучи в Киев, а тем более дожди. Температура воздуха днем прогреется до +25 °C, а ночью остынет до 13 теплых градусов. Максимальная сила ветра ожидается в дневные часы, легкие 3 м/с.

А вот в воскресенье, 1 октября, погода немного испортится. С ночи и до вечера будет держаться сплошная облачность, однако дождей не прогнозируется. Днем воздух прогреется до +18 °C. Ночью остынет до 15 теплых градусов. В дневные часы будет дуть свежий ветер, до 8 м/с.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какой будет погода в октябре этого года. Метеоролог рассказал, где будут максимальные осадки.