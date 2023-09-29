Укр

Природа резко изменит свое настроение: когда в Киев придет непогода

Автор
Марина Бондаренко Марина Бондаренко
Дата публикации
Читати українською
Автор
Прогулка
Прогулка. Фото Pixabay

Бабье лето скоро может покинуть город

Столица Украины который день подряд наслаждается теплом. Однако синоптики прогнозируют, что к концу этой недели придет сплошная облачность.

Как сообщает сайт Meteofor, в воскресенье киевлян будут беспокоить порывы свежего ветра. В тот день он разгуляется до 8 м/с.

В пятницу, 29 сентября, "небесная" канцелярия принесет в город ясное небо. Днем термометры будут достигать +25 °C. Ночью опустятся до 13-ти теплых градусов. В дневные часы будет дуть легкий ветер, до 3 м/с.

В первый день выходных, 30 сентября, ветер также не принесет тучи в Киев, а тем более дожди. Температура воздуха днем прогреется до +25 °C, а ночью остынет до 13 теплых градусов. Максимальная сила ветра ожидается в дневные часы, легкие 3 м/с.

А вот в воскресенье, 1 октября, погода немного испортится. С ночи и до вечера будет держаться сплошная облачность, однако дождей не прогнозируется. Днем воздух прогреется до +18 °C. Ночью остынет до 15 теплых градусов. В дневные часы будет дуть свежий ветер, до 8 м/с.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какой будет погода в октябре этого года. Метеоролог рассказал, где будут максимальные осадки.

Теги:
#Погода #Прогноз погоды #Погода в Киеве