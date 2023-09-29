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Природа різко змінить свій настрій: коли у Київ прийде негода

Автор
Марина Бондаренко Марина Бондаренко
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Прогулянка
Прогулянка. Фото Pixabay

Бабине літо скоро може покинути місто

Столиця України який день поспіль насолоджується теплом. Однак синоптики прогнозують, що під кінець цього тижня прийде суцільна хмарність.

Як повідомляє сайт Meteofor, у неділю киян будуть турбувати пориви свіжого вітру. У той день він розгуляється до 8 м/с.

У п'ятницю, 29 вересня, "небесна" канцелярія принесе у місто ясне небо. Удень термометри сягатимуть до +25 °C. Вночі опустяться до 13 теплих градусів. У денний час дутиме легкий вітер, до 3 м/с.

У перший день вихідних, 30 вересня, вітер також не принесе хмари у Київ, а тим паче дощі. Температура повітря вдень прогріється до +25 °C, а вночі охолоне до 13 теплих градусів. Максимальна сила вітру очікується у денний час, легкі 3 м/с.

А от у неділю, 1 жовтня, погода трошки зіпсується. Зночі й до вечора триматиметься суцільна хмарність, однак дощів не прогнозується. Удень температура повітря прогріється до +18 °C. Вночі охолоне до 15 теплих градусів. У денний час дутиме свіжий вітер, до 8 м/с.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, якою буде погода у жовтні цього року. Метеоролог розповіла, де будуть максимальні опади.

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#Погода #Прогноз погоди #Погода у Києві