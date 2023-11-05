Вчені змусили щурів грати в комп’ютерні ігри: результат "зламав" стереотипи про цих тварин

Пацюки можуть виявитися розумнішими, ніж вважалося

Вчені вирішили дати щурам пограти у відеоігри. І хоч ідея здається дивною, але завдяки цьому стало зрозуміло, що гризуни можуть уявляти і це руйнує переконання, що тільки люди здатні це робити.

Про це йдеться у дослідженні вчених із Медичного інституту Говарда Хьюза, оприлюдненому в журналі Science. Як відомо, для людей уява є життєвою необхідністю, і хоч у сучасному світі цей термін більше асоціюється з мистецтвом, але він також відповідає за більш побутові речі.

У нас у голові навіть є окрема ділянка мозку гіпокамп, яка бере участь у навчанні та пам’яті, а також відповідає за планування майбутніх подій. Це також включає себе складання різноманітних маршрутів.

Тобто, щоб перевірити, чи є у щурів уява вчені змусили їх думати про те, як вони дістаються до уявних воріт, щоб отримати нагороду.

Для цих цілей була використана віртуальна реальність та інтерфейс "мозок-машина", завдяки якому можна було виміряти активність гіпокампа. Потім підключених до цієї віртуальної реальності щурів помістили в циліндричну камеру, з екраном замість стінок і сферичною біговою доріжкою і запропонували щурам побігати до спеціальних "воріт", при досягненні яких вони отримували винагороду.

Це дозволило щурам запам’ятати навколишній віртуальний ландшафт, після чого дослідження перейшло у другу фазу, де щурам знадобилося фантазувати про те, як вони бігтимуть за маршрутом, що веде їх до ласощів. Як виявилося, гризуни швидко зрозуміли, чого від них хочуть і почали переміщатися у віртуальному середовищі не здійснюючи рухів тіла. Тобто показали, що здатні планувати маршрути, використовуючи лише уяву.

Але й на цьому гра не закінчилась. На третьому етапі, який отримав назву "Джедай", щурам запропонували переміщатися не самим, а натомість "силою думки" пересунути до воріт віртуальний ящик. І знову ж таки щури показали, що здатні це робити без особливих проблем, а із зазначеним завданням вони впоралися за кілька секунд.

Таким чином нове дослідження кидає виклик давнім переконанням про те, що уявляти можуть тільки люди, але тепер вчені хочуть ще більше ускладнити завдання і зрозуміти, чи зможуть щури самі здогадатися, що від них хочуть без використання підказок, а також зрозуміти, як інші ділянки мозку взаємодіють з гіпокамп.

Як повідомлялося раніше, останнім часом проводиться багато досліджень, які допомагають зрозуміти, що оточуючі нас тварини не такі вже й дурні, як ми звикли рахувати. Наприклад, нещодавно вчені довели, що риби вміють рахувати, а інша група виявила, що медузи можуть навчатися навіть попри те, що вони не мають мозку.