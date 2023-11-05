Ученые заставили крыс играть в компьютерные игры: результат "сломал" стереотипы об этих животных

Крысы могут оказаться умнее, чем считалось

Ученые решили дать крысам поиграть в видеоигры. И хоть идея кажется странной, но благодаря этому стало понято, что грызуны умеют воображать и это разрушает убеждение о том, что только люди способны это делать.

Об этом говорится в исследовании ученых из Медицинского института Говарда Хьюза, обнародованном в журнале Science. Как известно для людей воображение является жизненной необходимостью, и хоть в современном мире этот термин больше ассоциируется с искусством, но он также отвечает и за более бытовые вещи.

У нас в голове даже есть отдельный участок мозга гиппокамп, который участвует в обучении и памяти, а также отвечает за планирование будущих событий. Это также включает себя составления разного рода маршрутов.

То есть, чтобы проверить, есть ли у крыс воображение ученые заставили их думать о том, как они добираются к воображаемым воротам, чтобы получить награду.

Для этих целей была использована виртуальная реальность и интерфейс "мозг-машина", благодаря которому можно было измерить активность гиппокампа. Затем подключенных к этой виртуальной реальности крыс поместили в цилиндрическую камеру, с экраном вместо стенок и сферической беговой дорожкой и предложили крысам побегать к специальным "воротам", при достижении которых они получали вознаграждение.

Это позволило крысам запомнить окружающий их виртуальный ландшафт, после чего исследование перешло во вторую фазу, где крысам потребовалось фантазировать о том, как они будут бежать по маршруту, ведущему их к лакомству. Как оказалось грызуны быстро поняли чего от них хотят и начали перемещаться в виртуальной среде не совершая телодвижений. То есть показали, что способны планировать маршруты используя лишь воображение.

Но и на этом игра не закончилась. На третьем этапе, получившим название "Джедай", крысам предложили перемещаться не самим, а вместо того силой мысли передвинуть к вратам виртуальный ящик. И опять же крысы показали, что способны это делать без особых проблем и с указанной задачей они справились за несколько секунд.

Таким образом новое исследование бросает вызов давним убеждениям о том, что воображать могут только люди, но теперь ученые хотят еще более усложнить задачу и понять, смогут ли крысы сами додуматься что от них хотят без использования подсказок, а также понять как другие участки мозга взаимодействуют с гиппокампом.

Как сообщалось ранее, в последнее время проводится много исследований, которые помогают понять, что окружающие нас животные не такие уж и глупые, как мы привыкли считать. Например, недавно ученые доказали, что рыбы умеют считать, а другая группа обнаружила, что медузы могут обучаться даже несмотря на то, что у них нет мозга.