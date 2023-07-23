Млекопитающие "спивались" задолго до появления человека: ученые поняли, почему некоторые фрукты содержат алкоголь

Некоторые млекопитающие специально выбирают фрукты с большим содержанием алкоголя

Высокое содержание алкоголя в тропических фруктах оказалось не простой причудой природы. Этот способ помог им привлечь к себе млекопитающих, чтобы те помогли им разносить семена.

Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале Royal Society. Отмечается, что спирт естественного происхождения содержится в большинстве тропических фруктов.

Он вырабатывается в процессе ферментации дикими дрожжами. Хоть это не было тайной, однако оставалось непонятным, какую именно спирт играет роль во взаимодействии между растениями и местными животными.

Чтобы ответить на этот вопрос, исследователи отправили в Коста-Рику и провели измерения содержания алкоголя в 70 видах местных фруктов, однако часть из них пришлось отбросить из-за нехватки данных о том, кто именно их потребляет.

В 78% из оставшихся 37 видов фруктов был найден алкоголь, и как оказалось млекопитающие отдают предпочтение тем из них, которые содержат более высокую долю спирта.

Авторы исследования говорят, что млекопитающие во многом полагаются на свой нюх, чтобы обнаружить еду, а этанол является важным компонентом для усиления запаха.

Примечательно, что содержание алкоголя в фруктах обычно не особо большое, однако если говорить о мелких млекопитающих, которые могут съесть большое их количество, то содержание спирта в их крови может стать весьма внушительным. Однако у большинства из них эволюционно выработались ферменты, которые способны расщеплять этанол и другие дурманящие вещества, а потому от похмелья они скорее всего не страдают.

Сами растения спирт не производят, а эта способность у них появилась вследствие симбиоза с дикими грибками, известными ныне как дрожжи. Большие мясистые плоды растения начали выращивать лишь в раннем меловом периоде, примерно когда и дрожжи научились сбраживать сахара и производить этанол.

Тем самым этот симбиоз принес пользу и млекопитающим, получившим источник еды, и растениям с дрожжами, которые тем самым смогли распространять семена и споры.

Как известно это далеко не единственный пример необычных решений, которые разные виды применяют для выживания. Например, ранее стало известно, что грибы научились преодолевать химическую защиту хвойных деревьев, чтобы позволить жукам-короедам создавать там свои колонии.