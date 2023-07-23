Ссавці "спивалися" задовго до появи людини: вчені зрозуміли, чому деякі фрукти містять алкоголь

Деякі ссавці спеціально вибирають фрукти з більшим вмістом алкоголю.

Високий вміст алкоголю в тропічних фруктах виявилося не простою примхою природи. Цей спосіб допоміг їм привабити до себе ссавців, щоб ті допомогли розносити насіння.

Про це йдеться у дослідженні, опублікованому в журналі Royal Society. Зазначається, що спирт природного походження міститься у більшості тропічних фруктів.

Він виробляється у процесі ферментації дикими дріжджами. Хоч це не було таємницею, проте залишалося незрозумілим, яку саме спирт відіграє роль у взаємодії між рослинами та місцевими тваринами.

Щоб відповісти на це запитання, дослідники відправили до Коста-Рики та провели вимірювання вмісту алкоголю у 70 видах місцевих фруктів, проте частину з них довелося відкинути через брак даних про те, хто саме їх споживає.

У 78% з 37 видів фруктів, що залишилися, був знайдений алкоголь, і як виявилося ссавці віддають перевагу тим з них, які містять вищу частку спирту.

Автори дослідження кажуть, що ссавці багато в чому покладаються на свій нюх, щоб виявити їжу, а етанол є важливим компонентом посилення запаху.

Примітно, що вміст алкоголю у фруктах зазвичай не особливо велике, проте якщо говорити про дрібних ссавців, які можуть з’їсти велику їхню кількість, то вміст спирту в їхній крові може стати вельми значним. Однак у більшості з них еволюційно виробилися ферменти, які здатні розщеплювати етанол та інші речовини, що дурманять, а тому від похмілля вони швидше за все не страждають.

Самі рослини спирту не виробляють, а ця здатність у них з’явилася внаслідок симбіозу з дикими грибками, відомими нині як дріжджі. Великі м’ясисті плоди рослини почали вирощувати лише в ранньому крейдяному періоді, приблизно коли і дріжджі навчилися зброджувати цукри та виробляти етанол.

Тим самим цей симбіоз приніс користь і ссавцям, які отримали джерело їжі, і рослинам з дріжджами, які змогли поширювати насіння і суперечки.

Як відомо, це далеко не єдиний приклад незвичайних рішень, які різні види застосовують для виживання. Наприклад, раніше стало відомо, що гриби навчилися долати хімічний захист хвойних дерев, щоб дозволити жукам-короїдам створювати там свої колонії.