Земля готовится к очень сильной магнитной буре: когда она будет

Метеозависимым в эти дни стоит позаботиться о не перегрузке делами

Каннибальский выброс корональной массы (СМЕ), то есть двойной, ударил магнитосферу Земли в минувшие выходные — 4 и 5 ноября. Поэтому сейчас наша планета страдает от сильного геомагнитного шторма.

Как говорится на сайте Spaceweather, двойной удар вызвал сильную геомагнитную бурю класса G3 с полярными сияниями на юге вплоть до Колорадо и Техаса. Шторм сейчас хоть и утихает, однако отдельные периоды незначительного шторма класса G1 ожидаются 6 ноября.

В то же время астросиноптики напоминают о графике магнитных бурь, прогнозируемых в ближайшие недели.

Согласно данным, в понедельник, 6 ноября, на Земле царит геомагнитный шторм, не превышающий 6 баллов мощности. На следующий день, 7 ноября, он продержится также на таком уровне, но уже 8 ноября увеличится до 8 баллов, что соответствует сильнейшей магнитной буре.

Затем, 9 ноября, следует готовиться лишь к небольшому возмущению 4 баллов. И уже 10-18 ноября магнитосфера Земли будет находиться в состоянии покоя.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о прогнозе от синоптиков по поводу первых морозов, которые придут в Украину. Они рассказали, когда ожидать похолодания.