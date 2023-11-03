Каннибальский выброс с Солнца летает в космосе: станет ли он причиной магнитных бурь на Земле

Ученые объяснили, что такое каннибальский СМЕ, как он образуется и к чему может привести

Долговременный геомагнитный шторм, кошмаривший нашу планету, наконец-то завершился. Однако астросиноптики предупреждают о новой угрозе из космоса – Каннибальский выброс корональной массы (СМЕ).

За данными сайта Spaceweather, ученые наблюдают за двойным СМЕ, который может повлиять на Землю 4 ноября. Отдельно ни один CME не особенно значителен, но вместе они могут вызвать незначительную геомагнитную бурю класса G1.

"Угроза особенно актуальна, если 2 выброса корональной массы сливаются в одно, чтобы сформировать Cannibal CME ", — добавляют ученые.

Как объясняют на сайте NASA, выбросы корональной массы (CME) – это облака наэлектризованного магнитного газа весом в миллиарды тонн, которые вызывает Солнце и они выбрасываются в космос со скоростью от 12 до 1250 миль в секунду (приблизительно от 0 до 20 километров в секунду).

Два выброса корональной массы в космосе

Поэтому если два таких СМЭ сольются в один в космосе, то одно такое облако будет называться "Каннибальский СМЭ".

Между тем по данным сайта Meteoagent можно узнать, когда землянам готовится к новым магнитным бурям в ближайшее время.

Итак, в течение 3-15 ноября на нашей планете не прогнозируются большие курсовые колебания. Следует готовиться только к магнитному возмущению 4 баллов силой, которое состоится 9 ноября.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что скоро в Украину придет шторм. Синоптики рассказали, каким областям ждать ненастье.