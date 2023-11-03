Укр

Каннибальский выброс с Солнца летает в космосе: станет ли он причиной магнитных бурь на Земле

Автор
Марина Бондаренко Марина Бондаренко
Дата публикации
Читати українською
Автор
Космос
Космос. Фото Городок.City

Ученые объяснили, что такое каннибальский СМЕ, как он образуется и к чему может привести

Долговременный геомагнитный шторм, кошмаривший нашу планету, наконец-то завершился. Однако астросиноптики предупреждают о новой угрозе из космоса – Каннибальский выброс корональной массы (СМЕ).

За данными сайта Spaceweather, ученые наблюдают за двойным СМЕ, который может повлиять на Землю 4 ноября. Отдельно ни один CME не особенно значителен, но вместе они могут вызвать незначительную геомагнитную бурю класса G1.

"Угроза особенно актуальна, если 2 выброса корональной массы сливаются в одно, чтобы сформировать Cannibal CME ", — добавляют ученые.

Как объясняют на сайте NASA, выбросы корональной массы (CME) – это облака наэлектризованного магнитного газа весом в миллиарды тонн, которые вызывает Солнце и они выбрасываются в космос со скоростью от 12 до 1250 миль в секунду (приблизительно от 0 до 20 километров в секунду).

Два выброса корональной массы в космосе

Поэтому если два таких СМЭ сольются в один в космосе, то одно такое облако будет называться "Каннибальский СМЭ".

Между тем по данным сайта Meteoagent можно узнать, когда землянам готовится к новым магнитным бурям в ближайшее время.

Итак, в течение 3-15 ноября на нашей планете не прогнозируются большие курсовые колебания. Следует готовиться только к магнитному возмущению 4 баллов силой, которое состоится 9 ноября.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что скоро в Украину придет шторм. Синоптики рассказали, каким областям ждать ненастье.

Теги:
#Прогноз #Магнитные бури #Ноябрь #График