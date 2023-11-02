На Солнце вспыхнула магнитная нить: когда землянам ждать бури

Ученые обновили график

Хотя Земля до сих пор страдает от магнитной бури, однако на Солнце вспыхнула магнитная нить и повлекла за собой выброс корональной массы (СМЕ) в космос. Он может быть направлен на нашу планету и, вероятно, повлиять на новый геомагнитный шторм уже скоро.

По данным новых наблюдений Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA), сообщает Spaceweather, можно узнать, что магнитные колебания 5 баллов силой состоятся на нашей планете 4 ноября.

В то же время, ученые с сайта Meteoagent напоминают о графике геомагнитных штормов в течение первой декады этого месяца.

Геомагнитное колебание 6 баллов начавшейся 1 ноября силой должно продержаться 2 ноября и уже на следующий день на Земле снизится его влияние. Однако 4 и 9 ноября прогнозируется небольшое возмущение 4 баллов, не являющееся магнитной бурей.

Как известно, магнитной бурей считаются геомагнитные колебания силой от 5 баллов и выше — они способны влиять на работу спутников, электросетей на Земле, а многие беременные, пожилые люди и с хроническими болезнями жалуются на мигрени и плохое самочувствие во время усиленной магнитной активности.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в течение этих выходных, 4-5 ноября, в большинстве областей Украины будет разная погода. Синоптики рассказали, кому повезет с теплом.