На Сонці спалахнула магнітна нитка: коли землянам чекати на бурі

Вчені оновили графік

Хоча Земля досі потерпає від магнітної бурі, однак на Сонці спалахнула магнітна нитка і спричинила викид корональної маси (СМЕ) у космос. Він може бути спрямований на нашу планету та, ймовірно, спричинити новий геомагнітний шторм вже скоро.

За даними нових спостережень Національного управління океанічних і атмосферних досліджень, передає Spaceweather, можна дізнатись, що магнітні коливання 5 балів силою відбудуться на нашій планеті 4 листопада.

Водночас вчені з сайту Meteoagent нагадують про графік геомагнітних штормів протягом першої декади цього місяця.

Геомагнітне коливання 6 балів силою, яке почалось 1 листопада, має протриматись 2 листопада і вже наступного дня на Землі знизиться її вплив. Однак 4 та 9 листопада прогнозується невелике збурення 4 балів, яке не є магнітною бурею.

Як відомо, магнітною бурею вважаються геомагнітні коливання силою від 5 балів і вище — вони здатні впливати на роботу супутників, електромереж на Землі, а багато вагітних, людей похилого віку та з хронічними хворобами скаржаться на мігрені та погане самопочуття під час посиленої магнітної активності.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що протягом цих вихідних, 4-5 листопада, в більшості областей України буде різна погода. Синоптики розповіли, кому пощастить з теплом.