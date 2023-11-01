На фінішній прямій: коли завершиться тривала магнітна буря на Землі

Сонце починає "вступати" у гру

Одна зі ста сонячних плям спричинила магнітну нитку, яка, ймовірно, призведе до тривалого шторму на нашій планеті. Він протримається ще два дні.

Як мовиться на сайті Spaceweather, після двотижневого зниження кількість сонячних плям повертається. На Сонці наразі 100 плям і однією з них є нова велика пляма AR3474.

Окрім того, вчені застерігають про сонячну магнітна нитка, яка спалахнула в ніч на Геловін, вирізавши "вогняний каньйон" у південній півкулі Сонця. Обсерваторія сонячної динаміки NASA зафіксувала уламки, коли вони летіли в космос:

"Стіни каньйону мають висоту не менше 10 000 км і в 10 разів довжину. Фрагменти магнітної нитки незабаром можуть вийти з місця вибуху у вигляді викиду корональної маси (CME) і бути спрямовані на Землю", — мовиться на сайті.

Водночас сайт Meteoagent оприлюднив графік магнітних бур у листопаді.

Згідно з їх даними, у середу, 1 листопада, Землю турбує геомагнітний шторм 6 балів потужності, який має протриматись і наступного дня — 2 листопада.

Однак потім, після шести днів геомагнітної "тиші" лише 9 листопада відбудеться невелике збурення 4 балів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чи потішить українців тепла погода на початку листопада.