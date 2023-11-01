На финишной прямой: когда завершится длительная магнитная буря на Земле

Солнце начинает "вступать" в игру

Одно из ста солнечных пятен повлекло за собой магнитную нить, которая, вероятно, приведет к длительному шторму на нашей планете. Он продержится еще два дня.

Как говорится на сайте Spaceweather, после двухнедельного понижения количество солнечных пятен возвращается. На Солнце сейчас 100 пятен и одним из них является большое пятно AR3474.

Кроме того, ученые предостерегают о солнечной магнитной ните, которая вспыхнула в ночь на Хэллоуин, вырезав "огненный каньон" в южном полушарии Солнца. Обсерватория солнечной динамики NASA зафиксировала обломки, когда они летели в космос:

"Стены каньона имеют высоту не менее 10 000 км и в 10 раз длину. Фрагменты магнитной нити вскоре могут выйти из места взрыва в виде выброса корональной массы (CME) и быть направлены на Землю", — говорится на сайте.

В то же время сайт Meteoagent обнародовал график магнитных бурь в ноябре.

Согласно их данным, в среду, 1 ноября, Землю беспокоит геомагнитный шторм 6 баллов мощности, который должен продержаться и на следующий день — 2 ноября.

Однако затем, после шести дней геомагнитной "тишины", только 9 ноября произойдет небольшое возмущение 4 баллов.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, порадует ли украинцев теплая погода в начале ноября.