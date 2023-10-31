Мощность магнитной бури только возрастет: когда Земле ждать пика шторма
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Ученые предостерегают об опасности из космоса
На Солнце очень быстро растет пятно AR3474, размер которого уже 50 тысяч километров. Вероятно, она может взорваться в любой момент, однако в ближайшие дни пятно не станет причиной прогнозируемой магнитной бури.
Быстро растущее солнечное пятно имеет бета-гамма магнитное поле, которое содержит энергию для солнечных вспышек класса М, как говорят на сайте Spaceweather. Она имеет два ядра и они больше, чем наша планета.
Следует напомнить, что вспышки сгруппированы в соответствии с их силой. Самые маленькие называются В-вспышками, за ними следуют С-вспышки, а затем М-вспышки. Самым мощным классом солнечных вспышек есть Х-вспышки.
Между тем, специалисты с сайта Meteoagent обнародовали график магнитных бурь в ноябре.
В ближайшие три дня на Земле будет слабая-средняя магнитная активность. 31 октября сила геомагнитного шторма достигает 5 баллов мощности, то есть слабая. На следующий день (1 ноября) он увеличится до 6 баллов, а 2 ноября зафиксируется на уровне 6 баллов.
Затем, после шести дней геомагнитной "тишины", только 9 ноября произойдет небольшое возмущение 4 баллов.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, порадует ли украинцев теплая погода в начале ноября.