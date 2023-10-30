Будет мучить еще три дня: когда прогнозируется пик магнитной бури на Земле

Метеозависимым следует подготовиться

На Земле продолжается магнитная буря и, по всей вероятности, одной из ее причин является быстрый поток солнечного ветра. По словам астросиноптиков, она будет бушевать еще три дня.

Как говорится на сайте Spaceweather, солнечный ветер, который вызвал геомагнитный шторм, вытекает из образовавшегося на светиле отверстия. Он также может привести к полярным сияниям.

В то же время, по данным астросиноптического ресурса Meteoagent, сейчас максимальная сила бури не достигает выше 6 баллов. На следующий день, 31 октября, она снизится до 5 баллов мощности, но уже в начале ноября снова увеличится до средней (6 баллов).

В течение следующих семи дней на Земле будет продолжаться геомагнитная тишина.

Как известно, магнитной бурей считаются геомагнитные колебания силой от 5 баллов и выше — они способны влиять на работу спутников, электросетей на Земле, а многие беременные, пожилые люди и с хроническими болезнями жалуются на мигрени и плохое самочувствие во время усиленной магнитной активности.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что количество солнечных пятен на звезде резко уменьшилось. Ученые объяснили, может ли это быть "затишьем перед бурей".