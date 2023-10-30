Мучитиме ще три дні: коли прогнозується пік магнітної бурі на Землі

Метеозалежним варто підготуватись

На Землі триває магнітна буря і, ймовірно, однією з її причин є швидкий потік сонячного вітру. За словами астросиноптиків, вона вируватиме ще три дні.

Як мовиться на сайті Spaceweather, сонячний вітер, який викликав геомагнітний шторм, витікає з отвору, який утворився на світилі. Він також може призвести до полярних сяйв.

Водночас за даними астросиноптичного ресурсу Meteoagent, наразі максимальна сила бурі не сягає вище 6 балів. Наступного дня, 31 жовтня, вона зменшиться до 5 балів потужності, але вже на початку листопада знову збільшиться до середньої (6 балів).

Протягом наступних семи днів на Землі триватиме геомагнітна тиша.

Як відомо, магнітною бурею вважаються геомагнітні коливання силою від 5 балів і вище — вони здатні впливати на роботу супутників, електромереж на Землі, а багато вагітних, людей похилого віку та з хронічними хворобами скаржаться на мігрені та погане самопочуття під час посиленої магнітної активності.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що кількість сонячних плям на зірці різко зменшилась. Вчені пояснили, чи може це бути "затишшям перед бурею".