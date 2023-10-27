Астросиноптики недогледіли: на Землі вирує магнітна буря

Сонце не дасть передихнути

В атмосфері на великій зірці утворилась діра, але не вона стане причиною неочікуваного геомагнітного шторму. За словами астросиноптиків, буря протримається на Землі майже до кінця цього місяця.

За даними сайту Meteoagent, наразі максимальна сила бурі не сягає вище 5 балів, тобто слабка. Однак надвисока потужність прогнозується 28 жовтня.

Згідно з графіком, геомагнітні коливання на Землі почались ще 24 жовтня. Наразі, 27 жовтня, вирує слабка магнітна буря. Наступного дня, 28 жовтня, її сила виросте до 7 м/с, але у неділю, 29 жовтня, зменшиться до 6 м/с.

Потім, 30-31 жовтня, магнітосфера планети буде у стані спокою.

Водночас за прогнозами астросиноптиків з сайту Spaceweather, 30 жовтня передбачається незначна геомагнітна буря класу G1, коли потік сонячного вітру вдарить магнітне поле Землі.

"Газоподібний матеріал витікає з подвійного отвору в атмосфері Сонця", — мовлять вчені.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що кількість сонячних плям на зірці різко зменшилась. Вчені пояснили, чи може це бути "затишшям перед бурею".