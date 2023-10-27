Астросиноптики недосмотрели: на Земле бушует магнитная буря

Солнце не даст передохнуть

В атмосфере на большой звезде образовалась дыра, но она не станет причиной неожиданного геомагнитного шторма. По словам астросинпотиков, буря продержится на Земле почти до конца этого месяца.

По данным сайта Meteoagent, сейчас максимальная сила бури не достигает выше 5 баллов, то есть слабая. Однако сверхвысокая мощность прогнозируется 28 октября.

Согласно графику, геомагнитные колебания на Земле начались еще 24 октября. В настоящее время, 27 октября, бурлит слабая магнитная буря. На следующий день, 28 октября, ее сила вырастет до 7 м/с, но в воскресенье, 29 октября, уменьшится до 6 м/с.

Затем, 30-31 октября, магнитосфера планеты будет в состоянии покоя.

В то же время, по прогнозам астросиноптиков с сайта Spaceweather, 30 октября предполагается незначительная геомагнитная буря класса G1, когда поток солнечного ветра ударит магнитное поле Земли.

"Газообразный материал вытекает из двойного отверстия в атмосфере Солнца ", — говорят ученые.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что количество солнечных пятен на звезде резко уменьшилось. Ученые объяснили, может ли это быть "затишьем перед бурей".