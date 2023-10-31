Потужність магнітної бурі тільки зросте: коли Землі чекати на пік шторму

Вчені застерігають про небезпеку з космосу

На Сонці дуже швидко росте пляма AR3474, розмір якої вже 50 тисяч кілометрів. Ймовірно, вона може вибухнути у будь-який момент, однак найближчими днями пляма не стане причиною прогнозованої магнітної бурі.

Сонячна пляма, яка швидко зростає, має бета-гамма магнітне поле, яке містить енергію для сонячних спалахів класу М, як кажуть на сайті Spaceweather. Вона має два ядра і вони більші, аніж наша планета.

Слід нагадати, що спалахи згруповані відповідно до їхньої сили. Найменші називаються В-спалахами, за ними йдуть С-спалахи, а потім М-спалахи. Найпотужнішим класом сонячних спалахів є Х-спалахи.

Тим часом фахівці з сайту Meteoagent оприлюднили графік магнітних бур у листопаді.

Найближчі три дні на Землі буде слабка-середня магнітна активність. 31 жовтня сила геомагнітного шторму сягає 5 балів потужності, тобто слабка. Наступного дня (1 листопада) він збільшиться до 6 балів, а 2 листопада — зафіксується на рівні 6 балів.

Потім, після шести днів геомагнітної "тиші" лише 9 листопада відбудеться невелике збурення 4 балів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чи потішить українців тепла погода на початку листопада.