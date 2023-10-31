Четыре дня пыток: женщина мучалась из-за паука в ухе (видео)

Маленькое насекомое постоянно стрекотало в ухе женщины и полиняло там

Пауки в доме могут приносить пользу. Но вряд ли 64-летняя женщина из Тайваня с уважением будет относиться к этим членистоногим. Она четыре дня мучилась из-за странных звуков в левом ухе. Как выяснилось — шелест и щелчки вызвал паук.

Как сообщает Sciencealert, паук не причинил женщине боли, однако звуки из глубины костей и ощущения движения мучили женщину и не давали нормально жить. Когда она обратилась к врачам, они нашли небольшого паука, спрятавшегося в ее ухе. Он использовал его, чтобы скрыться во время линьки экзоскелета. Кроме самого паука неудобства вызывала и та "старая одежда", которую он сбросил.

Размеры паука были небольшие – 2-3 мм, но доставлял немало неприятностей – щекоча и ползая в ухе по чувствительному слою кожи, выстилающей наружный слуховой проход. Достать паука удалось с помощью аспирационной трубки. Барабанная перепонка женщины осталась невредимой. Слух тоже не пострадал. Врачи отмечают, что в таких случаях вреда себе нанести может больше пациент, попытками достать насекомое.

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