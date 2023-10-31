Чотири дні тортур: жінка мучилась через павука у вусі (відео)

Маленька комаха постійно скрекотала у вусі жінки та полиняла там

Павуки в домі можуть приносити користь. Але навряд чи 64-річна жінка з Тайваню з повагою ставитиметься до цих членистоногих. Вона чотири доби мучилась через дивні звуки у лівому вусі. Як з'ясувалося — шелест та клацання спричинив павук.

Як повідомляє Sciencealert, павук не спричинив жінці болю, однак звуки з глибини кісток та відчуття руху мучили жінку та не давали нормально жити. Коли вона звернулась до лікарів, вони знайшли невеликого павука, який сховався в її вусі. Він використав його аби сховатися під час линьки екзоскелета. Окрім самого павука незручності спричиняв і той "старий одяг" який він скинув.

Розміри павука були невеликі — 2-3 мм, але завдавав чимало неприємностей — лоскочучи та повзаючи у вусі по чутливому шару шкіри, що вистилає зовнішній слуховий прохід. Дістати павука вдалося за допомогою аспіраційної трубки. Барабанна перетинка жінки лишилась цілою. Слух також не постраждав. Лікарі зазначають, що в таких випадках шкоди собі нанести може більше пацієнт, спробами дістати комаху.

Раніше "Телеграф" розповідав, як позбутися павуків вдома, не впускаючи їх у приміщення без необхідності застосовувати силу. На допомогу прийдуть каштани.