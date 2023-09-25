Розкладіть каштани на підвіконні: хитрий лайфхак врятує від набридливих комах

Жоден павук не пробереться у ваш будинок

Осінь — пора каштанів. Глянцеві коричневі плоди діти збирають на поробки. Деякі дорослі використовують каштани замість порошку для прання. Але мало хто знає, що ці плоди мають ще одну корисну функцію. Виявляється, за допомогою каштанів можна не тільки прикрасити свій будинок, але й захистити його від павуків, які з настанням прохолодної погоди так і намагаються проникнути всередину приміщення.

Під час вологої та холодної погоди павуки обирають квартири та будинки як тепле та затишне укриття. Найчастіше вони обмотують кути павутинням і намагаються пережити зиму. Інсектициди та протимоскітні сітки не завжди ефективні, тому варто убезпечити своє житло альтернативним способом. Для цього вам знадобляться каштани, пише Kobieta.pl.

Просто розкладіть каштани на зовнішньому підвіконні та в будинку біля вікон. Злегка надріжте їхню шкірку, щоб плоди видавали ще інтенсивніший аромат. Павуки його ненавидять, тому аромат каштанів діятиме для них як природний репелент. Павуки навіть не спробують потрапити у ваш будинок.

Також каштани можна використовувати для боротьби з попелицею. Обприскуйте рослини охолодженою водою із порошком каштану. У такий спосіб ви захистите свої квіти від шкідників.

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