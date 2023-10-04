Що розпорошувати по кутках будинку, щоб павуки зникли: спритний лайфхак

Позбутися павуків можна без магазинних хімікатів

Всюдисущі павуки можуть завдавати чимало клопоту в будинку. Особливо активно ці небажані гості намагаються потрапити у наше житло восени, проте проти них знайдеться ефективний лайфхак.

Щоб позбутися павуків у будинку, розпорошуйте по кутах у кімнатах особливий розчин. Дієвий засіб коштуватиме недорого, йдеться у матеріалі The Sun.

Павукам не подобаються багато ароматів, включаючи цитрусовий, м’ятний та лавандовий. Але ще непрохані в будинку приятелі ненавидять запах оцту. Таким чином підручний інгредієнт стане альтернативою магазинним репелентам та отруйним хімікатам. До того ж, цей засіб не забере у вас багато грошей.

Як прогнати павуків із дому

Суміш звичайного оцту та води — це не просто геніальний трюк для очищення, її також можна використовувати для відлякування павуків, оскільки вони не переносять кислий запах. Спробуйте розпорошувати розчин по кутах у кімнатах щоранку, щоб відвадити докучливих павукоподібних.

Раніше "Телеграф" розповідав про боротьбу з іншим небажаним відвідувачем наших будинків. Моль загрожує речам і текстилю, але з нею допоможе впоратися один спритний трюк.