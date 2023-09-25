Разложите каштаны на подоконнике: хитрый лайфхак спасет от надоедливых насекомых

Ни один паук не проберется в ваш дом

Осень — пора каштанов. Глянцевые коричневые плоды дети собирают для поделок. Некоторые взрослые используют каштаны вместо порошка для стирки. Но мало кто знает, что у этих плодов есть еще одна полезная функция. Оказывается, с помощью каштанов можно не только украсить свой дом, но и защитить его от пауков, которые с наступлением прохладной погоды так и норовят проникнуть внутрь помещения.

Во время влажной и холодной погоды пауки выбирают квартиры и дома в качестве теплого и уютного укрытия. Чаще всего они обматывают углы паутиной и так пытаются пережить зиму. Инсектициды и противомоскитные сетки не всегда эффективны, поэтому стоит обезопасить свое жилье альтернативным способом. Для этого вам понадобятся каштаны, пишет Kobieta.pl.

Просто разложите каштаны на внешнем подоконнике и в доме возле окон. Слегка надрежьте их кожуру, чтобы плоды издавали еще более интенсивный аромат. Пауки его ненавидят, поэтому аромат каштанов будет действовать для них как естественный репеллент. Пауки даже не попытаются проникнуть в ваш дом.

Также каштаны можно использовать для борьбы с тлей. Опрыскивайте растения охлажденной водой с порошком каштана. Таким образом вы защитите свои цветы от вредителей.

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