Что распылять по углам дома, чтобы пауки исчезли: ловкий лайфхак

Избавиться от пауков можно без магазинных химикатов

Вездесущие пауки могут доставлять немало хлопот в доме. Особенно активно эти нежелательные гости стараются проникнуть в наше жилище осенью, однако против них найдется эффективный лайфхак.

Чтобы избавиться от пауков в доме, распыляйте по углам в комнатах особый раствор. Действенное средство обойдется недорого, говорится в материале The Sun.

Паукам не нравятся многие ароматы, включая цитрусовый, мятный и лавандовый. Но еще непрошеные в доме приятели ненавидят запах уксуса. Таким образом подручный ингредиент станет альтернативой магазинным репеллентам и ядовитым химикатам. К тому же это средство не заберет у вас много денег.

Как прогнать пауков из дома

Смесь обычного уксуса и воды — это не просто гениальный трюк для очистки, ее также можно использовать для отпугивания пауков, поскольку они не переносят кислый запах. Попробуйте распылять раствор по углам в комнатах каждое утро, чтобы отвадить надоедливых паукообразных.

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