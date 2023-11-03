В восьми областях объявлено штормовое предупреждение: прогноз погоды на ближайшие дни

Холода не спешат в Украину

Новый месяц осени продолжает эстафету октября, температура воздуха в Украине как минимум до 10 ноября будет существенно выше нормы. Однако в пятницу часть страны накроет порывистый ветер, также пройдут дожди.

О погоде на ближайшее время сообщил Украинский гидрометцентр. Синоптик Наталка Диденко дала более детальный прогноз на пятницу.

Итак, 3 ноября дожди пройдут на юге (кроме Одесской области), на востоке и Запорожье, Днепре с районами и восточных районах Полтавщины. На остальной территории — без осадков.

"В западных областях будет теплее всего, +14 +19 градусов, на юге и в Луганской области +14 +17 градусов, на остальной территории +11 +14 градусов. А вот полоса Сумщина-Харьковщина-Полтавщина-Днепр-Кропивницкий до Запорожья попадет в холодный воздух, днем не выше +9 +11 градусов", — пишет синоптик.

В Укргидрометцентре предупредили, что 3 ноября в западных областях будут порывы ветра 15-20 м/с. Объявлен I уровень опасности — желтый.

Области, где объявлено штормовое предупреждение на 3 ноября

В субботу, 4 ноября, дожди вероятны в центре, на севере и в некоторых западных областях. Ночью ожидается +6 +16 градусов, днем 13-24 градуса тепла.

В воскресенье, 5 ноября, периодические дожди могут пройти на западе страны, а также в северных и некоторых центральных областях. В ночные часы синоптики прогнозируют от 6 до 17 градусов выше нуля, днем ожидается +13 +22 (в Крыму +23) градуса.

Карта погоды на 5 ноября

В понедельник, 6 ноября, температура воздуха будет практически на уровне предыдущего дня. Дожди вероятны на западе, востоке, севере и в некоторых центральных областях а также на Херсонщине. Ночью столбики термометров покажут 6-15 градусов тепла, днем будет +11 +22 градуса.

Карта погоды на 6 ноября

Во вторник, 7 ноября, дождей в Украине не ожидается, повсюду будет переменная облачность. Ночью — от +3 до +11 градусов, днем синоптики обещают 10-21 градус тепла.

Напомним, заведующая отделением прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института (УкрГМИ) Вера Балабух рассказала "Телеграфу", какой будет зима в Украине. По ее прогнозам, есть все основания полагать, что холодный сезон 2023-24 годов будет сопровождаться высокими температурами и, возможно, новыми рекордами.

Обратите внимание! Учёные и синоптики поделились с "Телеграфом" прогнозами, ждать ли морозных неожиданностей от этой зимы и какой она будет: У Украины появится новый "союзник" из Европы: климатологи дали прогноз на предстоящую зиму