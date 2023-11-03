Канібальський викид з Сонця літає у космосі: чи стане він причиною магнітних бур на Землі

Вчені пояснили, що таке Канібальський СМЕ, як він утворюється і до чого може призвести

Довготривалий геомагнітний шторм, який кошмарив нашу планету, нарешті завершився. Проте астросиноптики попереджають про нову загрозу з космосу — Канібальський викид корональної маси (СМЕ).

За даними сайту Spaceweather, вчені спостерігають за подвійним СМЕ, який може вплинути на Землю 4 листопада. Окремо жоден CME не є особливо значущим, але разом вони можуть викликати незначну геомагнітну бурю класу G1.

"Загроза особливо актуальна, якщо два викиди корональної маси зливаються в одне, щоб сформувати Cannibal CME", — додають вчені.

Як пояснюють на сайті NASA, викиди корональної маси (CME) – це хмари наелектризованого магнітного газу вагою мільярди тонн, які викликає Сонце і вони викидаються в космос зі швидкістю від 12 до 1250 миль на секунду (приблизно від 0 до 20 кілометрів за секунду).

Два викиди корональної маси у космосі

Тому, якщо два таких СМЕ зіллються в один у космосі, то така хмара називатиметься "Канібальський СМЕ".

Тим часом за даними сайту Meteoagent, можна дізнатися, коли землянам готуватися до нових магнітних бур найближчим часом.

Отже, протягом 3-15 листопада на планеті не прогнозуються великі курсові коливання. Слід готуватись лише до магнітного збурення 4 балів силою, що відбудеться 9 листопада.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що незабаром в Україну прийде шторм. Синоптики розповіли, яким областям чекати на негоду.