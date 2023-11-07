Сонце сяє, але не гріє: чи чекати на тепло у Києві найближчими днями

Синоптики дали прогноз

На початку листопада у столиці тримається більш-менш стабільна погода, іноді з дощами та вітром. Протягом трьох днів максимальна денна температура передбачається у вівторок.

Як повідомляється на синоптичному сайті Meteofor, у місті трошки задощить. Киянам варто готуватись до опадів лише вранці та вдень середи.

У вівторок, 7 листопада, вночі хоч небо і було затягнуто хмарами, але з самого ранку триматиметься ясна погода. Температура повітря вдень прогріється до 14 градусів тепла, а вночі було +8 °C. Протягом дня дутиме помірний вітер, до 7 м/с.

У середині тижні, 8 листопада, з ранку і до самого вечора у місті прогнозується хмарність. Вранці має розпочатись дощ, але він закінчиться ще до приходу вечора. Вдень температура повітря прогріється до 9 теплих градусів, але вночі зменшиться до +7 °C. Максимальні пориви вітру очікуються вдень — слабкі 2 м/с.

Наступного дня, 9 листопада, ввечері вітер розгонить хмари, але протягом дня погода буде похмурою. У цю добу опадів не очікується. Удень температура сягатиме 9 градусів тепла, а вночі вона буде +7 °C. Максимальні пориви вітру відбудуться вдень — свіжі 8 м/с.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що скоро в Україну прийде шторм. Синоптики розповіли, яким областям чекати на негоду.