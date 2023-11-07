Солнце сияет, но не греет: ждать ли тепло в Киеве в ближайшие дни

Синоптики дали прогноз

В начале ноября в столице держится более-менее стабильная погода, иногда с дождями и ветром. В течение трех дней максимальная дневная температура предполагается во вторник.

Как сообщается на синоптическом сайте Meteofor, в городе немного задождит. Киевлянам следует готовиться к осадкам только утром и днем в среду.

Во вторник, 7 ноября, ночью хоть небо и было затянуто облаками, но с самого утра будет держаться ясная погода. Температура воздуха днем прогреется до 14 тепла, а ночью было +8 °C. В течение дня будет дуть умеренный ветер, до 7 м/с.

В середине недели, 8 ноября, с утра и до самого вечера в городе прогнозируется облачность. Утром должен начаться дождь, но он закончиться еще до прихода вечера. Днем температура воздуха прогреется до 9 теплых градусов, но ночью снизится до +7 °C. Максимальные порывы ветра ожидаются днем – слабые 2 м/с.

На следующий день, 9 ноября, вечером ветер разгонит облака, но в течение дня погода будет пасмурной. В эти сутки осадки не ожидаются. Днем температура составит 9 градусов тепла, а ночью она будет +7 °C. Максимальные порывы ветра произойдут днем – свежие 8 м/с.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что скоро в Украину придет шторм. Синоптики рассказали, каким областям ждать непогоду.