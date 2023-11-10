Будет бурлить еще несколько дней: когда ожидается пик магнитной бури

Астросиноптики предупреждают о новой угрозе из космоса

Земля который день подряд страдает от геомагнитного шторма, который, вероятно, вызван выбросом корональной массы (СМЕ). Он может вызвать магнитную бурю уже 11 ноября.

Как говорится в Национальном управлении океанических и атмосферных исследований (NOAA) и в Национальном управлении по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA), передает Spaceweather, СМЕ может стать причиной геомагнитной бури 6 баллов — не так сильно, как событие 8 ноября (8 баллов), но все же достаточно, чтобы создать полярные сияния в северных штатах США от Нью-Йорка до Вашингтона.

Согласно графику, обнародованному сайтом Meteoagent, в пятницу, 10 ноября, магнитосфера нашей планеты будет страдать от среднего шторма 6 баллов мощности. Его влияние также продержится и 11-12 ноября.

После этого, с 13 по 19 ноября, не прогнозируется никаких колебаний.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о прогнозе от заведующей отделом прикладной метеорологии и климатологии украинского Гидрометеорологического института (УкрГМИ) Вера Балабух относительно предстоящей зимы.