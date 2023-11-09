Солнце продолжает играться: сколько еще продержится магнитная буря

Прогнозы ученых разделились

Некоторые астросиноптики предсказывают, что магнитосфера Земли уже в состоянии покоя. Однако другие отрицают и говорят, что магнитная буря продержится еще несколько дней.

Наша планета вошла в поток солнечного ветра, как говорят учёные с сайта Spaceweather. Однако это мало влияет на магнитное поле Земли, а 9 ноября геомагнитные штормы маловероятны.

В то же время, астросиноптики с сайта солнечной погоды Meteoagent обнародовали график магнитных бурь и напоминают, что она держится на Земле уже 5 дней подряд. Ее максимальная сила за этот период достигала 8 баллов и произошло это 8 ноября.

Однако, в четверг, 9 ноября, магнитосфера нашей планеты будет страдать от среднего шторма 6 баллов мощности. Такая ее сила продержится и 10-11 ноября.

После этого, с 12 по 18 ноября, не прогнозируется никаких колебаний.

Напомним, ранее Телеграф писал о том, что сейчас метеорологическая зима в Украине длится уже не три месяца. Заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды УкрГМИ Вазира Мартазинова объяснила, почему и что будет дальше.