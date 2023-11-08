Сила магнитной бури достигает 8 из 9 баллов: когда она завершится

Колебания будут очень сильными

Метеозависимым людям в ближайшие дни будет очень тяжело, потому что на Земле будет бушевать сначала очень сильная, а затем слабая магнитная буря. Ее пик ожидается уже в среду.

Незначительный геомагнитный шторм G1 возможен 8 и 9 ноября, когда Земля войдет в поток быстрого солнечного ветра, сообщают на сайте Spaceweather. Газообразный материал вытекает из южной дыры в атмосфере Солнца.

Однако, по данным Meteoagent, в течение среды, 8 ноября, магнитосфера нашей планеты будет страдать от сильного магнитного шторма 8 баллов мощности.

После того в четверг, 9 ноября, она сразу ослабнет до средней бури 6 баллов мощности и такая сила продержится и 10 ноября.

Следует напомнить, что магнитные поля Земли не спокойны еще с 5 ноября. То есть, геомагнитный шторм продержится еще 3 дня.

Напомним, ранее Телеграф писал о том, что сейчас метеорологическая зима в Украине длится уже не три месяца. Заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды УкрГМИ Вазира Мартазинова объяснила, почему и что будет дальше.