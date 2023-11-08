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Сила магнітної бурі сягає 8 з 9 балів: коли вона завершиться

Автор
Марина Бондаренко Марина Бондаренко
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Сонце
Сонце. Фото Pixabay

Коливання будуть дуже сильними

Метеозалежним людям найближчими днями буде дуже важко, бо на Землі вируватиме спочатку дуже сильна, а потім слабка магнітна буря. Її пік очікується вже у середу.

Незначний геомагнітний шторм G1 можливий 8 і 9 листопада, коли Земля ввійде в потік швидкого сонячного вітру, як повідомляють на сайті Spaceweather. Газоподібний матеріал витікає з південної діри в атмосфері Сонця.

Однак, за даними Meteoagent, протягом середи, 8 листопада, магнітосфера нашої планети буде потерпатиме від дуже сильного магнітного шторму 8 балів потужності.

Після того у четвер, 9 листопада, вона одразу ослабне до середньої бурі 6 балів потужності й така сила протримається і 10 листопада.

Варто нагадати, що магнітні поля Землі не спокійні ще з 5 листопада. Тобто геомагнітний шторм протримається ще 3 дні.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що зараз метеорологічна зима в Україні триває вже не три місяці. Завідувачка відділу кліматичних досліджень та довгострокових прогнозів погоди УкрДМІ Вазіра Мартазінова пояснила, чому та що буде далі.

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#Прогноз #Магнітні бурі #Графік